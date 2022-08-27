Мужчинам предлагают подписать контракт на срок от 3 до 12 месяцев.

Россия усилила скрытую мобилизацию в Московской и Ленинградской областях. Власти проводят агитационную кампанию и мотивируют мужчин подписывать контракты, чтобы отправляться на войну в Украину.

Об этом сообщили на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны.

Ранее основными "донорами" солдат были Бурятия, Тува, республики Кавказа и прочие неблагоприятные регионы. Однако их мобилизационный потенциал истощился, поэтому РФ активизировала агитацию в Московской и Ленинградской областях.

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Ответственными за скрытую мобилизацию назначены местные губернаторы. Основа всей кампании по привлечению мужчин в армию — это реклама. Потенциальных боевиков агитируют в интернете, СМИ, на телевидении и по радио.

Людей завлекают высокими зарплатами. Мужчинам, которые подпишут контракт, обещают выплачивать 240 тыс. рублей в месяц. А во время простоя — 30-45 тыс. В войско набирают всех желающих, даже частично пригодных. Контракт якобы подписывается только после прохождения психологических тестов и медкомиссии, но в России это свели к формальностям для набора максимального количества "пушечного мяса".

В настоящее время основная часть желающих из Москвы и области заключает контракты на базе воинской части 73621 (1 танковая армия) ВС РФ – Одинцово, микрорайон Баковка, Московская область. После заключения контракта проводится подготовка контрактников длительностью от 10 дней до месяца. Главное внимание сосредоточено на тренировке экипажей танков Т-72Б3.

В дальнейшем новоиспеченных "контрактников" отправляют в 56-й центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 71717), который находится в Сертолово Ленинградской области для прохождения углубленной подготовки.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии в 2023 году на 140 тысяч человек. В Минобороны Украины уже высмеяли это решение.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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