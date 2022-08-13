У подъездов захватчики оставляют дежурных, чтобы поймать мужчин.

Российские военные за продукты выменивают информацию о мужчинах призывного возраста у пенсионеров оккупированных городов Луганщины.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В оккупированных городах Луганщины россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации. Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола или выйдет, или попытается вернуться домой", - сообщил он.

Кстати, как добавил Гайдай, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается в середине городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они охотятся.

Напомним, из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации своих подразделений и вынужденное пополняют дефицит офицеров из сержантского состава.

Кроме того, накануне в РФ фактически признали, что бросают против Вооруженных сил Украины завербованных преступников.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

По данным Американского Института изучения войны, субъекты РФ лгут, преувеличивая количество людей, которые якобы записались в добровольческие батальоны, чтобы скрыть неудачи в их формировании и привлечь больше людей.

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