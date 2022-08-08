Пропагандисты рассказали о "герое" Константине Тулинове.

На российском телевидении рассказали о "героической" гибели заключенного Константина Тулинова на Донбассе. Такими образом в РФ фактически признали, что бросают преступников против Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал пропагандист Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ".

"В феврале 2023 года он мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс. Это прошение было удовлетворено", - заявил Михалков.

Кроме того, в сюжете есть комментарий якобы "однополчанина" Тулинова, который утверждал, что заключенному "перебило ноги". По его словам, Тулинов якобы прикрывал отступление и подорвал себя вместе с тремя украинскими военными, когда остальные решили отойти в укрытие. Это произошло 14 июля.

"Государство ответило ему благодарностью за его подвиг. Посмертно он был помилован и был приравнен к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами и выплатами, которые полагаются семьям погибших, - утверждает пропагандист.

По данным росСМИ, это мог быть Константин Тулинов, который в 2019 году прославился тем, что в СИЗО "Кресты" участвовал в избиениях и пытках заключенных.

Он оказался в числе первых заключенных ИК-7 "Яблоневка", кого завербовала ЧВК "Вагнера". По словам родственников осужденных, первую группу вывезли в ночь на 6 июля, предположительно 9–10 июля они приехали в Ростов-на-Дону, где они в течение двух недель должны были тренироваться, а затем отправиться на войну.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

По данным некоторых СМИ владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

Вас также могут заинтересовать новости: