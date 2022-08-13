Плохо обученных добровольцев кидают сразу на фронт.

Субъекты Российской Федерации врут, преувеличивая количество людей, якобы записавшихся в добровольческие батальоны, чтобы скрыть неудачи в их формировании и привлечь больше людей.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Субъекты Российской Федерации, вероятно, неверно сообщают об интересе к этим добровольческим отрядам, чтобы побудить больше жителей участвовать в кампаниях по вербовке", - говорится в отчете.

В частности, российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что несколько субъектов РФ искажают информацию о своих успехах в привлечении добровольцев. К примеру, в Республике Татарстан, местные власти утверждали, что к концу июня набрали 300 добровольцев и нашли 400 потенциальных новобранцев. При этом власти объявили о переброске только 5 добровольцев из состава батальона в Украину и продолжали рекламировать контрактную службу. А республики Дагестан и Калмыкия объявили о формировании стрелковых и мотострелковых полков в июне и с тех пор ничего не сообщали об этом, что свидетельствует о неудачах в формировании полков.

"Вполне вероятно, что российские силы направляют небольшие группы новобранцев на полигоны и в Украину, когда они подписывают контракты", - отмечают аналитики.

Республика Карелия утверждала, что набор в местные добровольческие батальоны закончился 15 июля, но на самом деле активный набор продолжается. А официальные лица Челябинской области заявили, что набрали 514 добровольцев - два добровольческих батальона, а затем заявили, что отправили в Украину только половину одного предполагаемого батальона - 125 новобранцев. Республика Марий Эл, которая первоначально требовала от добровольцев наличия военного опыта, теперь, как выяснили журналисты, предлагает призыв без предварительной службы.

"Отчет "Медиазоны" поддерживает первоначальную оценку ISW о том, что Кремль изо всех сил пытается найти какие-либо подкрепления для продолжения своей затянувшейся войны в Украине, но эти усилия вряд ли создадут боеспособные или сплоченные силы, необходимые для достижения цели Кремля по захвату всей Украины", - отмечают аналитики.

Добровольцев, которых все же удалось привлечь, отправляют непосредственно в зоны боевых действий. В частности, российские Telegram-каналы сообщают, что добровольческие казачьи отряды действуют в Харьковской и Запорожской области.

"Размещение плохо обученных добровольцев подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что российские силы не уделяют приоритетное внимание Харьковской и Запорожской областям", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации своих подразделений и вынуждено пополняют дефицит офицеров из сержантского состава.

Кроме того, накануне в РФ фактически признали, что бросают против Вооруженных сил Украины завербованных преступников.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: