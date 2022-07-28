На фоне больших боевых потерь в армии РФ возник дефицит офицеров.

Российские оккупанты пополняют дефицит офицеров из сержантского состава и пытаются выявлять симулянтов с помощью специализированных медкомиссий.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"На фоне большой боевых потерь в армии РФ возник дефицит офицеров. Чтобы как-то заполнить эти вакансии начато массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования", - заявили в ГУР.

Разведчики отметили, что еще одна причина дефицита кадров - нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины.

"В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых "сводных подразделений", которые формируются не по профессиональному признаку. В результате, большое количество военных в них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь", - пояснили в ГУР.

Также, как отмечается, многие оккупанты, которые принимали участие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем.

Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача - выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях.

"На территории Ростовской области в небольших населенных пунктах проходят активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных лиц. Областные военные комиссариаты осуществляют призыв молодых людей, которые проходили военную службу и у которых есть артиллерийский опыт. Лиц, служивших в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Им сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации военнослужащих, которые сейчас участвуют в войне против Украины (конкретные сроки не оглашаются). Сейчас почти из каждого села Ростовской области на военную службу призвано от семи до десяти местных жителей", - сообщили в разведке.

Одновременно, как сообщает ГУР, в приграничной с Украиной Белгородской области РФ местные жители начали массово уничтожать собственное имущество с целью получения компенсации от властей за якобы обстрелы со стороны Украины. В области нарастает количество претензий к власти относительно ее неспособности обеспечить качественный ремонт поврежденных зданий.

Как писал УНИАН, эксперты американского Института изучения войны информировали, что президент РФ Владимир Путин потерял доверие к своим генералам. Диктатор настолько боялся, что его подчиненные в очередной раз провалят задание, что поручил захват Лисичанска сразу двум командирам.

Так, за захват Лисичанска отвечали командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суровикин, который также командует Южной группой войск оккупантов.

Одновременное командование двух высокопоставленных генералов операциями в Украине может повредить будущим российским операциям, считают аналитики американского Института по изучению войны.

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