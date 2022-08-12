Это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих.

Из-за значительных потерь оккупанты переносят ротации своих подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что растут потери российских оккупационных войск в живой силе.

"В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротации передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

Ранее стало известно, что с начала вторжения России трудно поддерживать эффективную наступательную боевую силу, и эта проблема, вероятно, становится все острее.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

Вас также могут заинтересовать новости: