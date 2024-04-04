Страна-агрессор в ближайшие годы будет форсировать свое индустриальное развитие.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о предстоящем "кадровом голоде" в стране и намекнул на иностранную рабочую силу. Как передают росСМИ, соответствующее заявление Путин сделал на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

В частности, он сказал о важности повышения производительности труда, модернизации промышленности, АПК, сферы услуг и других отраслей экономики, социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и "современных управленческих процессов".

В этом контексте диктатор добавил, что России придется повышать производительность труда или завозить рабочую силу из-за рубежа.

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"У нас выбора большого нет: надо завозить рабочую силу из-за рубежа, либо повышать производительность современного производства", - сказал Путин.

В этой же связи он говорил, что улучшению условий труда специалистов в РФ и повышению их доходов помогут "отраслевые центры компетенции", где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережливого производства". Такие центры будут создаваться по всей стране.

"Предстоящие 6 лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и тому подобное. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас", - подчеркнул диктатор.

Он добавил, что это и есть "структурные изменения в экономике", обеспечение роста ВВП и тому подобное.

Тезис о будущем дефиците кадров в РФ также подхватили госСМИ.

"Экономика России в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, поэтому критически важно повысить производительность труда. России придется либо завозить рабочую силу из-за рубежа либо повышать производительность труда", - цитирует Путина ТАСС.

Также повторяется тезис о том, что в ближайшие годы в РФ должно форсироваться индустриальное развитие, что увеличит количество российских товаров на внутреннем рынке.

"Новая модель оплаты труда бюджетников будет отработана в ряде регионов, в 2027 году на нее должна перейти вся страна", - говорится в сообщении.

Нехватка кадров в армии РФ

Руководитель России Владимир Путин планирует войну на истощение в Украине на фоне кадровых проблем. Издание Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомые с военной стратегией Кремля, отмечает, что Москва, вероятно, готовит почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, даже в то время когда "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы".

При этом Россия сейчас может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.

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