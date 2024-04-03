Руководитель России полон решимости достигать военных целей во время нового срока.

Глава России Владимир Путин полон решимости покорить Украину, делая ставку на то, что он сможет пережить западных сторонников Киева и одержать победу на поле боя, даже если российские войска продвигаются медленно. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомые с военной стратегией Кремля.

Издание отмечает, что вдохновленный новым шестилетним сроком у власти и попыткой обвинить Киев в самом кровавом террористическом нападении в России за два десятилетия, Путин предан достижению своих военных целей после того, как предыдущие дипломатические контакты с США в конце прошлого года закончились ничем.

В то же время представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий, и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины.

Видео дня

"Путин сейчас, скорее всего, пойдет на эскалацию. Его цель - победа", - сказал руководитель московского Центра политической информации Алексей Мухин.

Авторы подчеркивают, что поскольку России не хватает живой силы, необходимой для решительного прорыва, а Украине трудно поставлять своим силам боеприпасы, нет никаких признаков того, что любая из сторон сможет в ближайшее время прекратить боевые действия.

"С момента победы на выборах в прошлом месяце Путин усилил ракетные обстрелы украинских городов, заявив, что он не заинтересован в том, чтобы дать Украине и ее союзникам время на перевооружение, если он согласится на паузу в боях", - напоминает СМИ.

Авторы предполагают, что Кремль, возможно, готовит почву для усиления войны, включая возможную еще одну мобилизацию резервистов, даже в то время когда "экономика России во время войны уже борется с нехваткой рабочей силы". Тем не менее, Россия сейчас может иметь проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Харьков.

"Я не верю в возможный захват Харькова. У Кремля не хватает сил для такой задачи, а город слишком большой. Для настоящего прорыва в этой войне России нужны гораздо лучшие коммуникационные возможности, гораздо больше высокоточного оружия и гораздо больше людей", - сказал руководитель Центра анализа стратегий и технологий московского оборонного аналитического центра Руслан Пухов.

Война в Украине - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил, будет ли армия США воевать в Украине. По его словам, высшее руководство Соединенных Штатов Америки не поддерживает отправку американских войск в Украину.

Как сказал дипломат, прямой конфликт с Россией не в интересах США.

Также УНИАН сообщал, что российские солдаты вынуждены ходить пешком. Как сообщили в Центре национального сопротивления, оккупанты столкнулись с логистическими неудобствами из-за недостатка автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: