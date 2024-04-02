Он заявил, что Россию хотят развалить.

Путин заявил, что геополитические недоброжелатели России хотят реванша "за неудачные походы Наполеона и Гитлера".

На коллегии МВД он сказал, что страна находится в сложном историческом периоде. "После развала СССР наши геополитические недоброжелатели поставили перед собой цель доразвалить то, что еще осталось от исторической России, доразвалить ее ядро, Россию, Российскую Федерацию и подчинить все, что останется, своим геополитическим интересам", - сказал он.

По словам Путина, "кто-то" посчитал Россию слабым звеном. "Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное", - добавил он.

Другие заявления Путина:

Напомним, ранее кремлевский правитель в интервью скандальному Такеру Карлсону дал "маленькую историческую справку" на 25 минут, в которой рассказал свою версию отношений Украины и России.

Кроме того, он открыто заявил, что Польша "заигралась и вынудила" Гитлера начать войну. В Варшаве сказали, что уже привыкли к параноидальным оправданиям полномасштабного вторжения России в Украину.

Недавно Путин заявил, что Россия хочет создать "санитарную зону" на территориях Украины.

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