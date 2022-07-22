Город будет закрыт с 16:00 пятницы до 06:00 понедельника.

Российские оккупанты на выходные закрывают Мариуполь на въезд и выезд для проведения усиленных фильтрационных и антипартизанских мероприятий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"С 16:00 пятницы до 06:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и выезд. Будут проводиться усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину – плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных", - отметил он.

Андрющенко призвал жителей быть настороже и не подвергать себя опасности.

"Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от жилищ. Обходите блокпосты. Помогайте друг другу", - написал советник мэра.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения" и наживаются на похоронах. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

Напомним, 19 июля Петр Андрющенко отметил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры, учитывать, что такое решение абсолютно незаконно.

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