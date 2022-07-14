Тульские врачи теперь отдыхают на Белосарайской косе.

В оккупированный Мариуполь из российского города Тула пригнали мобильные поликлиники. Из-за наплыва пациентов медицинское оборудование сломалось уже через два дня работы.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

Теперь тульские врачи отдыхают на Белосарайской косе. Жители города снова остались без медицинской помощи.

"Тула пригнала мобильные поликлиники. Два дня работы – и тульская техника приблизительно пошла за российским кораблем. Из-за такого наплыва людей оборудование просто сломалось. Чуда не произошло, и теперь тульские врачи отлично проводят время на Белосарайской косе. А люди? Но кто из оккупантов думает о людях", - написал Андрющенко.

Ранее он рассказывал, что в захваченном Мариуполе невозможно полноценно восстановить медицинскую систему из-за нехватки врачей и похищенного захватчиками специального медоборудования.

Как ранее сообщал УНИАН, на днях во временно оккупированный Мариуполь из Тульской области РФ передали "гуманитарную помощь". Ею оказались черствый хлеб с плесенью и лопаты.

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