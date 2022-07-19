Фактически на днях состоится "национализация" уцелевшего жилья, отметил советник мэра Мариуполя.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей. Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически на днях пройдет "национализация!" уцелевшего и пойдет расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то", - отметил Андрющенко.

Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры.

"Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Абсолютно незаконное. Поэтому, если уж вселились - позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - призвал советник мэра.

Ранее оккупанты открыли во временно захваченном Мариуполе и в окрестностях города четыре фильтрационных центра. Всего там удерживают более 10 тысяч человек.

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