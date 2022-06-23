В оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят так называемую "перепись населения".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.
Также сообщается, что одновременно в городе работает несколько съемочных групп российских телеканалов, которые имеют задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни".
"Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривень, килограмма свинины – 600 гривень", - сказано в сообщении.
При этом в городе работают частные похоронные команды из России: цена их "услуг" составляет 10 тысяч гривень за одно тело.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполь высадился десант врачей из отсталых регионов России.
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