В городе работают частные похоронные команды из РФ.

В оккупированном Мариуполе российские захватчики проводят так называемую "перепись населения".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

Также сообщается, что одновременно в городе работает несколько съемочных групп российских телеканалов, которые имеют задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

"Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривень, килограмма свинины – 600 гривень", - сказано в сообщении.

При этом в городе работают частные похоронные команды из России: цена их "услуг" составляет 10 тысяч гривень за одно тело.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполь высадился десант врачей из отсталых регионов России.

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