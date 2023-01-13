Они хотят очистить Россию от "предателей", которые бросили государство и поливают его "грязью".

Российские чиновники в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Совета Федерации Андрея Клишаса предложили новые санкции против россиян, которые покинули страну во время войны с Украиной и "плохо" отзываются о своем государстве.

Володин в своем Telegram предложил конфисковать имущество у таких "предателей". По его словам, эта часть общества – настоящие негодяи, которые позволяют себе оскорблять РФ, отсиживаясь за границей. Он посоветовал ввести вышеупомянутую санкцию за призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или "дискредитацию" российской армии.

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", – написал он.

При этом спикер Госдумы предложил внести соответствующие правки в Уголовный кодекс РФ.

Его манифест поддержал глава Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он уточнил, что такое наказание возможно, но для этого "необходимы формулировки состава уголовного преступления".

Аналогичным отношением к уехавшим россиянам отличился и "губернатор" временного аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Он считает, что таких "паразитов" следует окончательно вытравить из России.

Как дети российских чиновников переживают войну в Украине

Несмотря на антизападную риторику своих родителей, российская "золотая молодежь" продолжает просаживать свои деньги в странах НАТО и Евросоюза.

Среди предпочтений отпрысков попавших под санкции чиновников оказались Дубай, Бали, Мальдивы, Сейшелы и прочие популярные курортные страны.

Одной из ярких почитательниц отдыха на западе оказалась дочь директора Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкина - Вероника.

Также любят заграничные отдых дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу и сын известного российского оппозиционера Владимира Джабарова Александр. Лишь отпрыск главы Генштаба РФ Валерия Герасимова Евгений предпочитает "патриотический" отдых в Крыму.

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