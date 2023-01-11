Армейская бригада уже прибыла в нидерландский портовый город Флиссинген и в дальнейшем последует на территорию Литвы и Польши.

США намерены существенной усилить восточный фланг НАТО, разместив на территории Литвы и Польши сотни единиц военной тяжелой техники и транспортных средств.

На данный момент соответствующая бригада уже прибыла в Нидерланды, сообщает телеканал NOS.

Технику доставили на территорию Голландии кораблями: экипаж прибыл в местный портовый город Флиссинген. В дальнейшем бригада направится непосредственно на территорию Польши и Литвы. Нидерландские военные помогут обеспечить безопасную передислокацию техники: основные маршруты включат в себя автомобильные, железнодорожные и водные пути транспортировки.

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По данный телеканала, армейская бригада состоит из 1275 единиц техники. В ее составе есть танки типа M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другие виды техники.

США намерены удерживать упомянутую бригаду на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения в Украину для продолжения борьбы против российской агрессии.

Также Украина наладила серийное производство 82-мм боеприпасов для минометов. Речь идет о снарядах для поражения живой силы противника на дистанции до 4,5 километров. В госконцерне уверяют, что новые снаряды лучше тех, что использовались до сих пор.

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