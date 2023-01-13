Сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление.

В ближайшие недели США введут новые санкции против Российской Федерации. Ограничительные меры повлияют на обороноспособность и финансовые возможности страны-агрессора.

Об этом заявил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен. Он провел встречу в видеоформате с председателем ОП Андреем Ермаком, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам О'Брайена, рабочая группа из 30 человек подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. Сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Видео дня

Советник Госдепа прокомментировал определение приоритетных сфер, в которых прежде всего будут вводиться экономические ограничения. Он пояснил, что ориентиром будет эффект от санкций - они должны ударить по возможности России на поле боя и "зацепить" ее в финансовом плане.

Война в Украине: введение санкций

Как сообщал УНИАН, Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций против России после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас ведется работа над десятым пакетом. Европейские дипломаты не охотно говорят о детали будущего санкционного пакета, подчеркивая важность эффекта неожиданности.

В январе Минфин США ввел санкции в отношении поставщиков иранских БПЛА, которые Россия использует для обстрела объектов гражданской инфраструктуры Украины.

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