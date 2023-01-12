500 евро за ночь в отеле для "золотой молодежи" РФ - не деньги.

Несмотря на антизападную риторику своих родителей, российская "золотая молодежь" продолжает просаживать свои деньги в странах НАТО и Евросоюза.

Среди предпочтений отпрысков попавших под санкции чиновников оказались Дубай, Бали, Мальдивы, Сейшелы и прочие популярные курортные страны, пишет The Insider.

Курортный десант дочери Нарышкина

Одной из ярких почитательниц отдыха на западе оказалась дочь директора Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкина - Вероника.

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"Маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника - Республики Беларусь", - говорил летом 2022 года Нарышкин.

Вероника поддержала жесткую позицию своего отца и этим же летом отправилась на отдых в Турцию, которая входит в блок НАТО.

Девушка совсем не стесняется активно разъезжать по Европе и посещать самые дорогостоящие курорты в компании своей подруги Виктории Колесниковой – дочери знаменитого футболиста московской команды "Локомотив" и сборной РФ Алексея Косолапова.

Именно на страничке последней в Instagram журналисты обнаружили множество фотографий с совместных путешествий, ведь сама Виктория предусмотрительно закрыла свой профиль. Вместе они уже побывали в Италии и Греции.

Буквально перед новогодними праздниками дочь Нарышкина посетила Бали: она заселилась с подругой в отель AYANA Resort Bali, где одна ночь отдыха обходится более, чем 500 евро.

Не обошлось без путешествий и в новом 2023 году, первые дни которого Вероника встретила в Дубае. Также с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дочь Нарышкина отдыхала на Сейшелах, пользуясь тем, что санкционные списки Запада и ЕС до сих пор не коснулись ее семьи.

Новый год дочери Шойгу в Дубае

Любит заграничные отдых и дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу: Новый год девушка предпочла встретить под теплым солнцем в Дубае, а не на родине, переживая холода вместе с соотечественниками. Фото с ней во время отдыха в ОАЭ The Insider заметил у мужа дочери главы Минобороны, блогера Алексея Столярова.

Издание выяснило, что на отдых пара потратила минимум 500 тысяч рублей, ведь дочь министра заселилась в один из самых люксовых отелей Caesars Palace Dubai.

Сын антиамериканиста сенатора Джабарова предпочел США

Сын известного российского оппозиционера Владимира Джабарова по иронии судьбы также предпочитает не замечать политические лозунги отца.

The Insider вспоминает, что летом 2021 года на телеканале РЕН вышел документальный фильм с участием Владимира Джабарова: в сюжете он разоблачал российскую оппозицию, которая якобы находится на службе у США. В этот же период его сын Александр наслаждался туризмом в Америке.

Вместе со своей супругой Софьей Челоянц он путешествовал по Калифорнии, а также успел побывать в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что из-за российской агрессии Владимир Джабаров все же попал в санкционные списки, Александра ограничения не коснулись. Это позволило ему посетить в прошлом году Швецию и Норвегию, а также побывать в Турции и Дубае.

И лишь сын Герасимова "патриотично" отдыхает в Крыму

Несмотря на западный выбор вышеупомянутых детей российских чиновников, The Insider выяснил, что сын главы Генштаба РФ Валерия Герасимова Евгений предпочитает "патриотический" отдых.

Издание нашло аккаунт его супруги Алены Герасимовой в "ВКонтакте". Там девушка и "засветилась" в халате отеля Porto Mare в Алуште.

Тем временем в самом Кремле не так спокойно, как на заморском отдыхе.

Внезапное назначение Герасимова

Как известно, 11 января появилась информация о том, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

В Генштабе Вооруженных сил Украины уже отреагировали на эту новость. Там считают, что если бы у военного руководства РФ было все в порядке, то кадровые изменения с такой частотой бы не происходили.

При этом российский блогер Марк Фейгин считает, что такое назначение свидетельствует о том, что Шойгу и Герасимов сумели выйти из опалы и вернуть свои позиции.

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