Собянин заявил о сбитии одного беспилотника на подлете к городу.

В ночь на субботу, 26 августа, российскую столицу атаковали беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыты на прием и вылет самолетов, введен план "Ковер". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона в Истринском районе уничтожила один беспилотник. "Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего", - написал он.

Тем временем российские СМИ сообщают, что о взрывах сообщают жители Москвы, а также Одинцовского и Истринского районов области. Также ПВО работала во Внуково.

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Обновлено в 03:40: В Министерстве обороны России заявили, что около 3:00 пресекли попытку атаки дрона самолетного типа по объектам на территории Москвы и области.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - говорится в сообщении.

Атаки на Москву

Как известно, в последнее время ночные атаки на российскую столицу участились. Несколько раз дроны попадали по зданиям Московского международного делового центра "Москва-Сити".

В Госдуме заявили, что удивляться этим атакам не нужно, объяснив их тем, что в "Москву-сити" якобы легче попасть.

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