В Севастополе не будут проводить военный парад 9 мая, сообщил кремлевским пропагандистам гауляйтер Михаил Развожаев.
Глава оккупационной администрации города добавил, что формат праздничных мероприятий обсудят на следующей неделе.
Российские СМИ не сообщают, по каким причинам отменили пропагандистское праздничное мероприятие.
В России начали массово отменять мероприятия к 9 мая - что известно
Парады и шествия в День Победы отменили в оккупированном Крыму. Год назад было принято такое же решение.
Без парадов День победы в этом году пройдет и в Курской и Белгородской народных республиках. При этом, как отметили аналитики британской разведки, другие российские города по дальше от Украины, подтвердили, что проведут парад ко Дню Победы. Эта разница в подходах подчеркивает серьезную коммуникационную проблему для Кремля.
Также известно об отмене в этом году традиционной российской пропагандистской акции "Бессмертный полк" в Москве.
Накануне совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Он добавил, что сумма должна быть справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачу.
В свою очередь, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подтвердил, что российская техника на параде на Красной площади является легитимной целью, по которой могут нанести удар украинские военные. Он предполагает, что в Москве россияне точно попытаются устроить парад, хотя и отменяют эти мероприятия в других регионах. Власти РФ хотят показать россиянам хоть что-то.