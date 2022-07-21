Причины отмены парада не сообщаются.

Россия отменила военный парад в Севастополе на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом пишет пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Причины отмены парада не сообщаются.

Стоит отметить, что ВМС Украины нанесли Черноморскому флоту России, который базируется на оккупированном полуострове, серьезный урон с начала боевых действий 24 февраля.

Точное количество погибших умалчивается российскими властями.

Так, еще в апреле украинские ракеты потопили фрегат ЧФ РФ "Москва" в Черном море. В июне разгромленная русская армия убежала с острова Змеиный.

Вместе с тем Россия продолжает наносить из Черного моря ракетные удары по украинским регионам.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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