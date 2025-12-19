То, как комары отслеживают людей, работает сложнее GPS: стал понятен механизм

Для насекомых очень привлекательным является запах и температура тела человека.

Ученые исследовали поведение комаров, переносящих малярию, и обнаружили, что насекомые не летают бесцельно. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что комары улавливают человеческий запах и целенаправленно следуют за ним, пока не найдут место для атаки, пишет earth.com.

Исследователи изучали комаров в Замбии. Они построили специальную клетку на открытом воздухе объемом 990 кубических метров. Наблюдая за комарами, они обнаружили, что запах с поразительной точностью направляет комаров к людям.

"Важнейшим сигналом было не только тепло, но и смесь химических веществ, которые передаются по воздуху и поднимаются от спящих тел", - говорится в исследовании.

Видео дня

Работу возглавил Конор Дж. МакМениман, доктор философии, из Школы общественного здоровья Блумберга (JHBSPH). Его исследования сосредоточены на сенсорной биологии комаров и на том, как запах человека влияет на то, как эти насекомые ищут хозяев.

Ученые протестировали сотни самок малярийных комаров ночью, используя подогретые посадочные площадки и контролируемые потоки воздуха. Во время тестов комары последовательно выбирали запах одних людей вместо других, возвращаясь к этому же запаху ночь за ночью. При этом температура имела значение только тогда, когда запах приводил насекомых достаточно близко к цели, и тогда это помогало окончательно приземлиться на искусственную кожу.

Замбийская полевая система подтверждает, что запах остается главным сигналом на больших расстояниях, а зрение и тепло играют резервную роль только после обнаружения запаха. Известно, что комары чувствуют запахи, состоящие из летучих органических соединений. Эти газы легко испаряются с кожи и через дыхание и переносят информацию по воздуху.

Кожные кислоты - ключ к привлекательности для комаров

Лабораторные исследования связали сильное влечение комаров к комбинациям запахов аммиака и молочной кислоты с короткоцепочечными кислотами. Реакция комаров была гораздо сильнее на эти смеси, чем на любой отдельный ингредиент отдельно.

Отдельное исследование связало привлекательность людей для комаров с более высоким уровнем определенных кожных кислот, накапливающихся в течение нескольких дней. Молекулярные данные указывают на то, что рецепторы у комаров специфически реагируют на эти короткоцепочечные кислоты.

Как комары отслеживают людей

Исследователи подавали воздух из палаток, в которых спали волонтеры, к подогретым целям с температурой, близкой к человеческой коже. А потом фиксировали приземление комаров.

Оказалось, что полный поток человеческих запахов сильно привлекал этих насекомых. Самые привлекательные люди выделяли больше определенных карбоновых кислот, а наименее привлекательные - меньше этих кислот и больше эвкалиптола.

Как защититься от комаров

Один из подходов заключается в использовании самых привлекательных для комаров кислот в ловушках, чтобы отвлекать их от людей. Другой позволяет смягчить химический профиль человека, чтобы усложнить его обнаружение. Эффективная защита, вероятно, потребует одновременной настройки нескольких компонентов аромата и воздействия на сенсорные рецепторы комаров. Полученные данные также могут помочь службам здравоохранения лучше планировать мероприятия, используя сетки и опрыскивание, а также ловушки с настроенным запахом, чтобы уменьшить риск передачи болезней.

Больше новостей о комарах

Напомним, что недавно комаров начали находить далеко на Севере. Впервые эти насекомые добрались до Исландии. Ученые предполагают, что теперь они останутся на этом острове.

Вас также могут заинтересовать новости: