19 декабря ранее было очень важной датой для православных. В 2025 году отмечается важный профессиональный праздник сегодня в Украине. В мире принято помогать нуждающимся, а по народным приметам стоит позаботиться о военных.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Мученик Вонифатий и отшельник Илья Киево-Печерский вспоминаются сегодня по новому православному календарю. Последнего считают защитником воинов, поэтому родные военных могут помолиться ему о покровительстве солдат и восстановлении их здоровья после травм.
Вы наверняка помните, какой сегодня церковный праздник раньше отмечался по старому стилю. Это День святого Николая, в который принято дарить подарки детям от имени Чудотворца.
Какой сегодня праздник в мире
По предложению ООН 19 декабря отмечается Международный день помощи бедным. Цель этой инициативы - привлечь людей к благотворительности. Каждый из нас может передать деньги или ненужные вещи для нуждающихся.
Есть и другие всемирные праздники сегодня - День вечнозеленых растений, День субкультуры эмо, День овсяных кексов, День смешного свитера.
Какой сегодня праздник в Украине
В эту дату отмечается День адвокатуры или День адвоката, с которым стоит поздравить представителей соответствующей профессии. Эти профессионалы помогают людям отстоять свои права в суде, проверяют законность сделок, проводят юридические консультации. Без них в обществе наступил бы хаос.
Также 19 декабря родились такие выдающиеся деятели нашей страны: поэт Николай Филянский, переводчик Николай Лукаш, писатель Николай Руденко и писательница Мария Матиос.
Какой сегодня праздник в народе
Наши предки составляли приметы про этот день по ветру:
- если дует с севера - то будет мороз и много снега, а если с юга, то скоро потеплеет;
- чем сильнее шквал, тем лучше будет урожай следующим летом;
- если синицы расшумелись, то близится непогода;
- ясное небо предвещает морозный январь.
По давним верованиям день можно посвятить рукоделию, высадке рассады, рыбалке. Очень удачно в праздник сегодня пройдут занятия творчеством.
Что нельзя делать сегодня
Под строгим запретом лень, зависть, злые мысли, месть и сквернословие. Не стоит заниматься тяжелым трудом, убирать и затевать ремонт в доме. Также праздник 19 декабря не подходит для того, чтобы одалживать деньги, иначе в следующем году будете должником.