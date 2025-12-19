19 декабря в нашей стране наступает важный профессиональный праздник.

19 декабря ранее было очень важной датой для православных. В 2025 году отмечается важный профессиональный праздник сегодня в Украине. В мире принято помогать нуждающимся, а по народным приметам стоит позаботиться о военных.

Какой сегодня праздник церковный

Мученик Вонифатий и отшельник Илья Киево-Печерский вспоминаются сегодня по новому православному календарю. Последнего считают защитником воинов, поэтому родные военных могут помолиться ему о покровительстве солдат и восстановлении их здоровья после травм.

Вы наверняка помните, какой сегодня церковный праздник раньше отмечался по старому стилю. Это День святого Николая, в который принято дарить подарки детям от имени Чудотворца.

Какой сегодня праздник в мире

По предложению ООН 19 декабря отмечается Международный день помощи бедным. Цель этой инициативы - привлечь людей к благотворительности. Каждый из нас может передать деньги или ненужные вещи для нуждающихся.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День вечнозеленых растений, День субкультуры эмо, День овсяных кексов, День смешного свитера.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату отмечается День адвокатуры или День адвоката, с которым стоит поздравить представителей соответствующей профессии. Эти профессионалы помогают людям отстоять свои права в суде, проверяют законность сделок, проводят юридические консультации. Без них в обществе наступил бы хаос.

Также 19 декабря родились такие выдающиеся деятели нашей страны: поэт Николай Филянский, переводчик Николай Лукаш, писатель Николай Руденко и писательница Мария Матиос.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки составляли приметы про этот день по ветру:

если дует с севера - то будет мороз и много снега, а если с юга, то скоро потеплеет;

чем сильнее шквал, тем лучше будет урожай следующим летом;

если синицы расшумелись, то близится непогода;

ясное небо предвещает морозный январь.

По давним верованиям день можно посвятить рукоделию, высадке рассады, рыбалке. Очень удачно в праздник сегодня пройдут занятия творчеством.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом лень, зависть, злые мысли, месть и сквернословие. Не стоит заниматься тяжелым трудом, убирать и затевать ремонт в доме. Также праздник 19 декабря не подходит для того, чтобы одалживать деньги, иначе в следующем году будете должником.

