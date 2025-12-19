Истребители обладают уникальным преимуществом, заключающимся в их конструкции, ориентированной на скорость и маневренность.

Хотя широкой публике может показаться заманчивым называть любой быстро летающий военный самолет истребителем, есть несколько моделей, которые не совсем соответствуют этому определению. Об этом пишет slashgear.

Отмечается, что легендарный A-10 Warthog не вписывается в определение истребителя. Буква "A" в A-10 означает "атакующий", и любой самолет с таким обозначением создан специально для выполнения задач по атаке наземных целей. Такой самолет, как A-10, легко справляется с уничтожением вражеских войск на земле, основных боевых танков и бункеров, помогая союзникам безопасно выполнять свои задачи.

Важно, что истребители обладают уникальным преимуществом, заключающимся в их конструкции, ориентированной на скорость и маневренность. В то время как A-10 даже не достигает скорости 800 км/ч, истребители, такие как F-15 Strike Eagle могут развивать скорость более 2900 км/ч. Это происходит потому, что они легче, а значит, имеют меньшую броню. A-10 может выдержать несколько попаданий и остаться в воздухе благодаря титановой броне.

Видео дня

Что касается вооружения, помимо мощной 30-мм семиствольной пушки Гатлинга GAU-8/A на A-10, штурмовики оснащаются различными бомбами и ракетами класса "воздух-земля". Истребители, с другой стороны, несут разнообразное вооружение, но в основном предназначены для борьбы с другими самолетами, поэтому они несут ракеты класса "воздух-воздух".

Какие наиболее известные штурмовики ВВС США

Отмечается, что помимо A-10, ВВС США используют в качестве штурмовика сильно модифицированный грузовой самолет AC-130J Ghostrider, часто называемый "Ангелом смерти". Он был создан для непосредственной авиационной поддержки наземных войск с использованием своего высокоточного ударного комплекса. Эта модификация оснащает бывший грузовой самолет 30-мм и 105-мм пушками, а также различными бомбами и ракетами класса "воздух-земля".

Также есть такие самолеты, как F/A-18 Super Hornet, которые время от времени выполняют ударные задачи, отсюда и буква "А" в их обозначении. В то время как AC-130J и A-10 обычно обеспечивают непосредственную авиационную поддержку, F/A-18 Super Hornet также способны оказывать поддержку на больших расстояниях, то есть они находятся дальше от зоны боевых действий, но все еще активно участвуют в них. Пилоты Super Hornet часто носят на крыльях несколько ракет класса "воздух-воздух", а также одну-две управляемые лазером бомбы, несколько бомб общего назначения, ракеты и мины.

Отмечается, что между современными истребителями и ударными задачами существует много общего, поскольку каждый истребитель способен нести бомбы и выполнять ударные задачи. Хотя некоторые самолеты просто лучше подходят для ударной роли. Самолеты A-10 и AC-130J могут зависать над зоной боевых действий, обеспечивая непосредственную авиационную поддержку и оставаясь эффективными благодаря своей броне. F-22 не может сделать это с такой же эффективностью.

Как истребители летают вверх дном

Самолеты-истребители, в отличие от коммерческих лайнеров, могут переворачиваться вверх дном. Принципы полёта (подъёмная сила, вес, тяга, сопротивление) действуют независимо от положения истребителя. Однако меняется то, как пилоты и самолёты создают подъёмную силу в перевёрнутом положении.

Вас также могут заинтересовать новости: