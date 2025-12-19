Истребитель F-15 Strike Eagle могут развивать скорость более 2900 км/ч / фото US Air Force

Хотя широкой публике может показаться заманчивым называть любой быстро летающий военный самолет истребителем, есть несколько моделей, которые не совсем соответствуют этому определению. Об этом пишет slashgear.

Отмечается, что легендарный A-10 Warthog не вписывается в определение истребителя. Буква "A" в A-10 означает "атакующий", и любой самолет с таким обозначением создан специально для выполнения задач по атаке наземных целей. Такой самолет, как A-10, легко справляется с уничтожением вражеских войск на земле, основных боевых танков и бункеров, помогая союзникам безопасно выполнять свои задачи.

Важно, что истребители обладают уникальным преимуществом, заключающимся в их конструкции, ориентированной на скорость и маневренность. В то время как A-10 даже не достигает скорости 800 км/ч, истребители, такие как F-15 Strike Eagle могут развивать скорость более 2900 км/ч. Это происходит потому, что они легче, а значит, имеют меньшую броню. A-10 может выдержать несколько попаданий и остаться в воздухе благодаря титановой броне.

Что касается вооружения, помимо мощной 30-мм семиствольной пушки Гатлинга GAU-8/A на A-10, штурмовики оснащаются различными бомбами и ракетами класса "воздух-земля". Истребители, с другой стороны, несут разнообразное вооружение, но в основном предназначены для борьбы с другими самолетами, поэтому они несут ракеты класса "воздух-воздух".

Какие наиболее известные штурмовики ВВС США

Отмечается, что помимо A-10, ВВС США используют в качестве штурмовика сильно модифицированный грузовой самолет AC-130J Ghostrider, часто называемый "Ангелом смерти". Он был создан для непосредственной авиационной поддержки наземных войск с использованием своего высокоточного ударного комплекса. Эта модификация оснащает бывший грузовой самолет 30-мм и 105-мм пушками, а также различными бомбами и ракетами класса "воздух-земля".

Также есть такие самолеты, как F/A-18 Super Hornet, которые время от времени выполняют ударные задачи, отсюда и буква "А" в их обозначении. В то время как AC-130J и A-10 обычно обеспечивают непосредственную авиационную поддержку, F/A-18 Super Hornet также способны оказывать поддержку на больших расстояниях, то есть они находятся дальше от зоны боевых действий, но все еще активно участвуют в них. Пилоты Super Hornet часто носят на крыльях несколько ракет класса "воздух-воздух", а также одну-две управляемые лазером бомбы, несколько бомб общего назначения, ракеты и мины.

Отмечается, что между современными истребителями и ударными задачами существует много общего, поскольку каждый истребитель способен нести бомбы и выполнять ударные задачи. Хотя некоторые самолеты просто лучше подходят для ударной роли. Самолеты A-10 и AC-130J могут зависать над зоной боевых действий, обеспечивая непосредственную авиационную поддержку и оставаясь эффективными благодаря своей броне. F-22 не может сделать это с такой же эффективностью.

Как истребители летают вверх дном

Самолеты-истребители, в отличие от коммерческих лайнеров, могут переворачиваться вверх дном. Принципы полёта (подъёмная сила, вес, тяга, сопротивление) действуют независимо от положения истребителя. Однако меняется то, как пилоты и самолёты создают подъёмную силу в перевёрнутом положении.

