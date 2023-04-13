В разведке обратили внимание на то, что граничащие с Украиной российские регионы, отказались от парадов на 9 мая.

Руководители нескольких граничащих с Украиной регионов РФ, а также оккупированного Крыма объявили об отмене обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая.

На это обратили внимание аналитики британской разведки. При этом, как отметили аналитики, другие российские города по дальше от Украины, подтвердили, что проведут парад ко Дню Победы. "Мероприятия в первую очередь были отменены из-за проблем с безопасностью вблизи границы, как заявили официальные лица", - говорится в сообщении британской разведки.

Однако эта разница в подходах подчеркивает серьезную коммуникационную проблему для Кремля. Поскольку президент РФ Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны. "Это послание рискует вызвать все большую тревогу у тех россиян, которые понимают плохую организацию и провалы кампании в Украине", - отметили аналитики.

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"Чествование павших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", подытожили в британской разведке.

День Победы для РФ

В РФ День Победы является традиционной возможностью показать свою военную "мощь" во время масштабного парада на Красной площади в Москве. Раньше на него Путин приглашал всех мировых лидеров,однако после оккупации Крыма на его приглашения откликалось все меньше политиков и в последние годы туда не ездил ни один уважающий себя политик.

А вчера стало известно, что окупационные власт Крыма решили из соображений безопасности не отмечать 9 мая.

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