В проекте ЕС ToFuel предлагают производить устойчивое авиационное топливо из отходов переработки томатов, сокращая выбросы и зависимость авиации от ископаемого топлива.

Европейские ученые запустили проект по превращению отходов от переработки томатов в экологическое авиационное топливо. Инициатива имеет целью сократить выбросы углерода в авиации и одновременно создать экономическую ценность из сельскохозяйственных остатков, которые обычно выбрасывают или сжигают, пишет Interesting Engineering.

Исследование поддерживает Европейский Союз, а координирует его Грацкий технологический университет (TU Graz) в Австрии. Четырехлетний инновационный проект ToFuel направлен на создание безотходного и климатически нейтрального биоперерабатывающего завода. Кроме устойчивого авиационного топлива (SAF), он предусматривает производство побочных продуктов - удобрений, кормов для животных и пищевых масел.

По оценкам руководительницы проекта Марлен Кинбергер, томатные отходы, которые образуются в ЕС, могли бы покрыть до 3% потребностей Европы в устойчивом авиационном топливе до 2030 года. Это значительный показатель, учитывая то, что помидоры являются вторым по объемам потребления овощем в мире после картофеля. Только страны ЕС ежегодно производят около 17 мегатонн томатов. Переработка такого количества приводит к накоплению большой биомассы - листьев, стеблей, кожуры, семян и непригодных плодов.

В рамках проекта исследователи тестируют два технологических подхода. Первый базируется на экструзии: биомассу нагревают и сжимают, после чего резко снижают давление, разрушая клеточную структуру растений. Подготовленный материал проходит ферментацию, во время которой микроорганизмы превращают его в липидные масла, пригодные для производства топлива.

Второй подход - гидротермальное сжижение, которое позволяет превращать влажную биомассу в биомасло и биоуголь при высоких температурах и давлении. Полученный продукт дополнительно очищают от азотсодержащих соединений, которые могут мешать синтезу авиационного топлива.

Этапы очистки и фракционирования разрабатывают совместно ученые из TU Graz, Загребского университета и Национальной энергетической лаборатории Португалии. Финальное преобразование липидов и биомасла в топливо, которое соответствует международным стандартам, осуществляют по технологии HEFA в Техническом университете Леобена. Этот метод уже широко используется для производства авиатоплива из растительных и переработанных жиров.

По словам Кинбергер, ключевая цель команды - сделать такое топливо конкурентным по цене: устойчивый авиационный керосин должен быть не только экологичным, но и экономически целесообразным. В течение проекта обе технологии планируют масштабировать до допромышленного уровня и оценить их экологический, экономический и социальный эффект. Дополнительным преимуществом может стать появление новых источников дохода для предприятий пищевой промышленности.

Проект ToFuel официально стартует 1 января 2026 года. К нему присоединятся 11 партнеров из семи европейских стран, а общий бюджет инициативы составляет 3,5 миллиона евро.

Создание новых типов топлива

Напомним, что компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) успешно испытала новое ядерное топливо, которое могут использовать для межпланетных полетов. Испытания продемонстрировали, что топливо может выдержать суровые условия термоядерного реактора. Таким образом оно способно питать ядерную ракету, которая сможет запустить человека в космос с огромной скоростью.

