Еще не так давно Зеленский подчеркнул, что не будет вести переговоров с Путиным, потому что он - террорист.

Президент Владимир Зеленский спрогнозировал "плохой финал" для Кремля после победы Украины. На слова украинского главы уже успел отреагировать скандальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который ранее призвал "физически устранить" самого Зеленского.

В интервью BBC Зеленский отметил, что российские власти вряд ли "закончат своей смертью". "Все, кто в Кремле, поверьте, они закончат плохо. Не знаю, как (именно), но хотелось бы, чтобы все закончилось (как можно) быстрее. (Они) своей смертью не закончат", - высказался президент.

Экс-президент РФ и друг Путина Медведев отреагировал на слова Зеленского новой истерикой. В частности, обозвал того "тварью в зеленом", возмутившись, что лидер страны, против которой РФ ведет жестокую войну, рад был бы увидеть Путина и его окружение мертвыми.

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"Кто как умрет - нам неведомо, ведь "пути Господни неисповедимы...",- начал Медведев. Далее российского политика снова "понесло" - он обозвал Зеленского "клоуном", который якобы покончит самоубийством, "как Гитлер, наглотавшись собачьего яда".

Еще не так давно Зеленский подчеркнул, что не будет вести переговоров с Путиным, которого даже суд в Гааге признал террористом. "С этим человеком, президентом Путиным, на сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист.... Он такой "путешественник" в каких-то кровавых названиях - придумывает названия, чтобы оправдывать свои действия (речь идет о запрете в РФ называть "войну" войной - ред.)", - сказал украинский президент в интервью иностранным журналистам 29 апреля 2023 года.

Удар по Кремлю и "покушение" на Путина - главное

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал.

Москва, обвинив в якобы атаке Украину, расценила эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина", проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, где планировалось присутствие и иностранных гостей. Тогда рашисты угрожали, что "оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтут нужным".

Украина свою причастность возразила. Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует ни Путина, ни Москву. Президент отметил, что Украина борется на собственной территории за свои земли.

В то же время, по словам бывшего руководителя криминальной разведки Украины Валерия Кура, Россия несколько раз покушалась на жизнь Зеленского. Но все попытки провалились из-за того, что российские спецслужбы умеют лучше блефовать, чем выполнять конкретные задачи. По словам американского публициста Криса Уиппла, на Зеленского было совершено (или планировалось совершить) не менее 12 попыток убийства. По меньшей мере, двум таким попыткам удалось предотвратить благодаря разведданным ЦРУ.

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