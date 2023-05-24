Вадим Скибицкий отметил, что в "черном списке" все, кто несет ответственность за войну.

В Украине составили список россиян, которых могут ликвидировать. Все "цели" несут ответственность за войну против Украины, но первый в списке президент Российской Федерации Владимир Путин.

Журналист немецкого издания Welt спросил у представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, стоит ли украинская сторона за атаками на российских пропагандистов.

"На мой взгляд, русские воюют друг с другом, борются за свое приход к власти. Такие люди, как Евгений Пригожин, Игорь Гиркин и другие, которые критикуют правительство и армию", - отметил разведчик в интервью.

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По его словам, для украинской разведки это не самые главные цели, а в приоритете – командир подразделения, который приказывает своим людям атаковать. При этом он указал, что во главе "расстрельного списка" находится Путин.

"Он (президент РФ – УНИАН) координирует и решает, что происходит. В конечном итоге, однако, каждый должен будет ответить за свои действия. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали нападение и теперь не могут повернуть вспять. Глава Чечни Рамзан Кадыров первые месяцы был везде, а где он сейчас? Он понял, что стратегически путинский режим уже проиграл. Но это не конец списка, есть еще Сергей Суровикин и русские командиры, которые вошли, думая, что будут участвовать в параде", - отметил Скибицкий.

Кроме того, он указал, что в "черный список" также вошел главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы воюем, и это наши враги. Если важная фигура производит и финансирует для них оружие, то ее устранение спасло бы жизни многих мирных жителей. Согласно международным конвенциям, это законная цель", - подытожил ГУР Минобороны Украины.

Смерть Путина - последние заявления

В СМИ время от времени появляется информация о том, что российский диктатор Владимир Путин имеет серьезные проблемы со здоровьем. Так, издание The Sun писало, что у него ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы, а также возможно рак предстательной железы.

В январе 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Путин болен раком. Он надеется, что глава Кремля скоро умрет.

Журналисты спросили у чата ChatGPT, закончится ли война, если умрет Путин. Искусственный интеллект сомневается, что Россия обязательно завершит боевые действия после смерти главы Кремля.

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