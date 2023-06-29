Боррель заявил, что мировое сообщество должно "очень хорошо осознавать последствия".

Президент России Владимир Путин был ослаблен восстанием ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные, что показывает, что он "не единственный хозяин в городе" и "потерял монополию на силу", заявил в четверг верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Мировое сообщество должно "очень хорошо осознавать последствия", - предупредил он, выступая перед журналистами на запланированной встрече европейских лидеров на высоком уровне в Брюсселе, пишет CNN.

"Более слабый Путин представляет большую опасность", - добавил он, объясняя, почему нестабильная Россия также представляет собой "риск".

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"До сих пор мы смотрели на Россию как на угрозу, потому что это была сила, - сказал Боррелль. "Теперь мы должны смотреть на Россию как на группу риска из-за внутренней нестабильности", - добавил он.

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что присутствие главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина в Беларуси, с которой член НАТО имеет общую границу, представляет потенциальную угрозу с точки зрения "попытки проникновения в Европу с неизвестными целями".

"Это означает, что нам необходимо повысить осведомленность о наших границах", - добавил он, подчеркнув важность принятия новых планов НАТО по укреплению восточного фланга.

Заявления о бунте Пригожина - детали

Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "абсолютно" ослаблен недолгим мятежом в минувшие выходные. На очередной вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предположений о том, как долго Владимир Путин будет оставаться у власти после попытки мятежа в России в минувшие выходные.

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