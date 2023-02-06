Мужчина во время допроса признался, что пришел в Мавзолей с целью забрать себе домой тело Ленина.

В ночь на 6 февраля в Москве произошла дерзкая попытка проникнуть в Мавзолей с целью похитить тело Владимира Ленина.

Как пишет MK.RU, полиция РФ задержала 42-летнего мужчину в нетрезвом состоянии, который пытался похитить тело Ленина из Мавзолея.

"42-летний москвич ночью пришел на Красную площадь и попытался открыть двери Мавзолея", - заявили в российской полиции.

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Мужчина во время допроса признался, что пришел в Мавзолей с целью забрать себе домой тело Ленина. СМИ отмечают, что у мужчины на фоне чрезмерного употребления спиртного начали развиваться расстройства сознания.

Напомним, в октябре прошлого года неизвестный поджег баннер с символикой вторжения РФ в Украину и флагом России у памятника Ленина в Улан-Удэ. Добавим, что в школах Мариуполя устанавливают бюсты Ленина, а горожанам под открытым небом устраивают показы фильма "Джентльмены удачи".

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