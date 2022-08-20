В то же время жителям города устраивают уличные показы фильма "Джентльмены удачи".

В школах Мариуполя устанавливают бюсты Ленина, а горожанам под открытым небом устраивают показы фильма "Джентльмены удачи".

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. На сейчас. Необольшевизм шагает по городу. В отремонтированной школе №65 Мариуполя оккупанты устанавливают найденный бюст Ленина. В Левобережье устроили показ "Джентльменов удачи" под открытым небом. При Украине люди смотрели лучше из мирового кино, при России - возвращается назад. Ждем "Веселых ребят" ... Мразота, переименовывайте уже город в Жданов, чтобы не гадить гордое имя города - героя Мариуполя", - написал он.

Напомним, оккупанты закрыли учителям выезд из Мариуполя их побоями "убеждают" выходить на работу.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики начали в Мариуполе очередную волну мобилизации: вербуют мужчин, предлагая работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе". Людям якобы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это, в частности, делали в Донецке.

Вас также могут заинтересовать новости: