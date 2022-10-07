Был ли задержан поджигатель - неизвестно.

Неизвестные подожгли баннер с символикой вторжения РФ в Украину и прапором России у памятника Ленина в Улан-Удэ.

Об этом пишет Telegram Baza.

На опубликованном в сети видео видно, как предположительно мужчина в темней одежде подходит к большому постаменту советскому "вождю" и поджигает триколор.

Видео дня

Баннер в цветах российского флага и рашистской символикой "V" (этими буквами были помечены танки оккупантов во время вторжения в Украину 24 февраля) был размещен под головой Ленина.

Был ли задержан поджигатель - неизвестно.

Вторжение России в Украину

Россия вторглась в Украину утром 24 февраля, начав с бомбежки украинских городов, в том числе Киева и Харькова.

В течение этого времени украинские военные разгромили группировки врага на Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

ВС РФ теряют захваченные ранее территории в Луганской и Херсонской областях, делают неудачные попытки штурмов населенных пунктов в Донецкой области и почти покинули Харьковщину.

Западные аналитики констатируют, что Путин за 7 месяцев войны так и не добился своих первоочередных намерений по захвату Украины и свержению проевропейского правительства. Вместо этого российская армия столкнулась с дефицитом солдат и техники.

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