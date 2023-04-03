В сети появилось видео последних секунд перед взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, где ликвидировали российского пропагандиста, украинофоба и "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).
Взрыв в заведении прогремел в воскресенье, 2 апреля 2023 года. Российские спецслужбы говорят, что сдетонировала статуэтка, которую татарскому подарила одна из посетительниц его творческого вечера.
На кадрах видно, как пропагандист распаковывает подарок.
"Золотой! Золотой Владлен, замечательно", – сказал он о статуэтке.
Уже через несколько секунд в кафе прогремел взрыв. Пропагандист погиб на месте.
Что известно о Владлене Татарском
Пропагандист Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, родился в Макеевке Донецкой области.
С 2011 года и до оккупации части области Россией от отбывал наказание за ограбление в тюрьме в Горловке. После вторжения РФ на Донбасс в 2014 году, Татарский воевал в рядах боевиков против Украины.
"Военкор" был известен своими антиукраинскими высказываниями и в течение последнего года активно поддерживал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и критиковал минобороны РФ. Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что убить его могли из-за этого.
Как известно, 2 апреля Татарский проводил творческий вечер в российском Санкт-Петербурге, где был ликвидирован в результате взрыва. Хотя по подозрению в убийстве пропагандиста уже задержали девушку по имени Дарья, российские власти обвиняют во всем Украину. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что за всем может стоять "киевский режим".