На кадрах видно, как пропагандист распаковывает подарок, который впоследствии и взорвался.

В сети появилось видео последних секунд перед взрывом в кафе в Санкт-Петербурге, где ликвидировали российского пропагандиста, украинофоба и "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).

Взрыв в заведении прогремел в воскресенье, 2 апреля 2023 года. Российские спецслужбы говорят, что сдетонировала статуэтка, которую татарскому подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

На кадрах видно, как пропагандист распаковывает подарок.

Видео дня

"Золотой! Золотой Владлен, замечательно", – сказал он о статуэтке.

Уже через несколько секунд в кафе прогремел взрыв. Пропагандист погиб на месте.

Что известно о Владлене Татарском

Пропагандист Владлен Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, родился в Макеевке Донецкой области.

С 2011 года и до оккупации части области Россией от отбывал наказание за ограбление в тюрьме в Горловке. После вторжения РФ на Донбасс в 2014 году, Татарский воевал в рядах боевиков против Украины.

"Военкор" был известен своими антиукраинскими высказываниями и в течение последнего года активно поддерживал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и критиковал минобороны РФ. Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что убить его могли из-за этого.

Как известно, 2 апреля Татарский проводил творческий вечер в российском Санкт-Петербурге, где был ликвидирован в результате взрыва. Хотя по подозрению в убийстве пропагандиста уже задержали девушку по имени Дарья, российские власти обвиняют во всем Украину. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что за всем может стоять "киевский режим".

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