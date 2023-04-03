По его словам, люди, которые получают деньги от украинских источников - это "враги и предатели".

Одиозный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев странно отреагировал на убийство пропагандиста Владлена Татарского. Политик заявил, что россиянам стоит писать доносы "о случаях украинского финансирования" на территории России.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Медведев подчеркнул, что люди, которые получают деньги из украинских источников, "являются предателями и нарушают закон".

"Такой человек - враг, о нем необходимо сообщить спецслужбы или правоохранительные органы", - заявил опальный Медведев.

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Ликвидация военкора Татарского: что известно

2 апреля в одном из баров Санкт-Петербурга прогремел взрыв во время творческого вечера российского пропагандиста и украинофоба Владлена татарского. Военкор ликвидирован, сдетонировала статуэтка, подаренная одной из гостей вечера.

Через несколько часов российские силовики заявили о задержание подозреваемой в ликвидации Татарского - ею оказалась Дарья Трепова. Дарья говорит, что ее подставили, и что она не причастна к инциденту. Теперь же появилось видео, на котором Трепова призналась, что принесла статуэтку, которая впоследствии сдетонировала.

Россия обвинила в ликвидации пропагандиста Татарского Украину. Национальный антитеррористический комитет РФ назвал это терактом, организованным украинскими спецслужбами в сотрудничестве с лицами, связанными с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

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