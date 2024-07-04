Движение Талибан считается террористами не только в самой же России, но и еще в ряде государств.

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в 2021 году, является "союзником" России в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге в ходе визита в Казахстан.

"Мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом. Потому что любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет, которым эта власть руководит", – заявил он.

По словам Путина, в Кремле "неоднократно получали такие сигналы" со стороны Талибана о том, что они готовы работать с Россией "на антитеррористическом треке".

Террористический статус Талибана

Движение Талибан в самой России признано террористическим. Таковым его также официально считают власти Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Канады. Примечательно, что в России до сих пор открывают уголовные дела за "оправдание деятельности движения Талибан".

Еще в период российских войн против Чечни Талибан, как утверждала Россия, поставлял оружие и деньги чеченским повстанцам. В 2000 году официальные представилеи Талибана даже признавали независимость Чечни под руководством Аслана Масхадова.

Резкое потепление в отношениях Кремля с талибами началось в 2022 году – после того, как Талибан захватил власть в Афганистане, а Россия вторглась в Украину. Оба – Кремль и Талибан – оказались в международной политической изоляции, что подтолкнуло их в объятия друг друга.

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