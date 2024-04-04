Кремль хочет исключить Талибан из списка террористических организаций, а министр иностранных дел РФ назвал лидеров Талибана "умными людьми".

Россия в поисках союзников для противостояния Западу пытается наладить отношения с террористической группировкой Талибан. Как пишет The Times, в частности, представителей "Исламского Эмирата Афганистан" пригласили на четырехдневный форум в Казани, столице Татарстана, где будет выступать и лидер РФ Владимир Путин.

Кроме того, Россия заявила, что планирует удалить группировку из своего списка террористических организаций. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров описал лидеров Талибана как "здравомыслящих людей".

"Это страна, которая рядом с нами, и мы так или иначе общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, для этого также нужен диалог, поэтому мы в этом плане общаемся с ними, как практически со всеми - они де-факто власть в Афганистане", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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В Талибане в свою очередь заявили, что исключение их из черного списка является "хорошим шагом со стороны России".

"Мы хотим дипломатических отношений со всеми странами и сотрудничества в экономическом секторе. Что касается инвестиций, шаг Москвы даст возможность каждой стране приехать и инвестировать сюда", - сказал The Times представитель Талибана Забихуллах Муджахид.

Россия не единственная, кто налаживает связи с Талибаном. Другие страны, которые имеют дипломатическое присутствие в Афганистане, включают Китай, Иран и Индию, а также Катар и Саудовскую Аравию.

Песков не уточнил, какие вопросы Россия хочет обсудить с талибами. Однако его комментарии прозвучали менее чем через две недели после того, как террористы из группировки ИГИЛ-К взяли на себя ответственность за теракт в Москве. Талибан ранее пообещал остановить террористические группы, такие как ИГИЛ-К, которые наносят удары за пределами своих границ. ИГИЛ-К является заклятым врагом Талибана и обвиняет его лидеров в связях с "неверными".

Россия и Талибан

Напомним, в августе 2021 года талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. В конце месяца Соединенные Штаты Америки сообщили, что завершили вывод своих войск из страны.

Однако уже в октябре Россия приняла делегацию "Талибана" в рамках "Московского формата", это стало их первым зарубежным визитом в статусе представителей власти.

А недавно Россия заявила, что намерена снять с движения "Талибан" статус террористической организации. Кроме того, их делегацию пригласили на форум "Россия - Исламский мир".

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