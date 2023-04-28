Чиновник не учел, что город фактически полностью уничтожила армия РФ обстрелами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметился циничным заявлением в отношении Бахмута, который оккупанты практически полностью уничтожили своими обстрелами.

Чиновник, не показывая своего лица, заявил, что приехал туда по поручению лидера РФ Владимира Путина. В Telegram он опубликовал руины Народного дома культуры в Бахмуте и пообещал, что Россия со временем все восстановит: "Повреждения есть, но восстановить его можно!", - заявил он.

В социальной сети Хуснуллин называет украинский символ несокрушимости "Артемовском" (старое название Бахмута).

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"Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", - указал он.

Оккупанты стянули силы под Бахмут из Запорожской области

Напомним, что на данный момент Кремль пытается убедить россиян в том, что армия РФ показывает тактические успехи на Бахмутской направлении. На днях Россия заявила, что "вагнеровцы" достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово.

Однако уже сегодня эти данные опровергли аналитики Института изучения войны (ISW). Там указали, что ЧВК "Вагнер" не справляются с захватом Бахмута. Им на помощь из Запорожской области, вероятно, отправили подразделения Восточного военного округа (ВВО).

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