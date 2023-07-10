Женщины возмущены позицией турецкого лидера по расширению НАТО.

Крынжевые бабушки из "Отрядов Путина" снова записали "мощную политическую речь". На этот раз они обратились к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Видеообращение появилось в сети. Бабушки называют Эдогана "лицемером" и призывают его "вести себя послушно".

"Эдоган, ты показал себя с очень неприятной стороны. Будь приличнее. Веди себя очень хорошо. Не делай глупостей и не отвлекай на себя внимание. Все равно мы стоим за победу, и победа будет за нами. Тебе надо поучиться у Владимира Путина и благородству, и интеллекту", - заявила бабушка.

Вторая бабушка заявила, что Эрдоган "наплевал на мусульман", поддержав вступление Швеции в НАТО, несмотря на инциденты с сожжением Корана.

"Мы призываем наше правительство и нашего президента не сотрудничать с Турцией. Если это в пользу нашей России, то нужно эту политику проводить. Ведь сегодня Эрдоган, а завтра кто-то другой", - сказала другая путинистка.

Заявления Турции о расширении НАТО

Турция - полноправный член НАТО и имеет право голоса при вступлении новых членов в Альянс. В связи с этим Турция блокирует присоединение Швеции из-за политических разногласий в отношении курдов.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все не готов поддержать членство Швеции в Альнсе. Кроме того, он использовал ссору между странами из-за сожжения Корана в Стокгольме, чтобы подкрепить свой отказ.

Впрочем, недавно Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары. Он хочет, чтобы решение приняли до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

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