Турецкий президент заявил, что не стоит ждать компромисса от Анкары.

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары. Он хочет, чтобы решение приняли до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Издание U.S.News пишет, что выступая перед отъездом на саммит НАТО в Вильнюсе, Эрдоган сказал, что вступление Швеции зависит от реализации соглашения, достигнутого летом 2022 года на саммите Альянса в Мадриде. Он добавил, что никто не должен ждать компромиссов от Анкары.

Эрдоган также сказал, что прекращение войны между Украиной и Россией облегчит процесс вступления Киева в Альянс.

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Справка УНИАН. Турция с 1999 года имеет статус страны-кандидата в ЕС. Переговоры о членстве начались в 2005 году, но в 2016 году процесс временно остановили из-за политических вопросов, нарушения прав человека и принципов демократии.

Турция не единственная, кто хочет присоединиться к Европейскому союзу. Статус страны-кандидата имеют также Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина.

Турция в НАТО - что известно

Анкара уже долгие годы является полноправным членом Североатлантического альянса, поэтому имеет право голоса при вступлении новых членов в НАТО. В связи с этим Турция блокирует присоединение Швеции из-за политических разногласий в отношении курдов.

В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все не готов поддержать членство Швеции в Альнсе. Кроме того, он использовал ссору между странами из-за сожжения Корана в Стокгольме, чтобы подкрепить свой отказ.

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