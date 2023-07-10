Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары. Он хочет, чтобы решение приняли до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО.
Издание U.S.News пишет, что выступая перед отъездом на саммит НАТО в Вильнюсе, Эрдоган сказал, что вступление Швеции зависит от реализации соглашения, достигнутого летом 2022 года на саммите Альянса в Мадриде. Он добавил, что никто не должен ждать компромиссов от Анкары.
Эрдоган также сказал, что прекращение войны между Украиной и Россией облегчит процесс вступления Киева в Альянс.
Справка УНИАН. Турция с 1999 года имеет статус страны-кандидата в ЕС. Переговоры о членстве начались в 2005 году, но в 2016 году процесс временно остановили из-за политических вопросов, нарушения прав человека и принципов демократии.
Турция не единственная, кто хочет присоединиться к Европейскому союзу. Статус страны-кандидата имеют также Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина.
Турция в НАТО - что известно
Анкара уже долгие годы является полноправным членом Североатлантического альянса, поэтому имеет право голоса при вступлении новых членов в НАТО. В связи с этим Турция блокирует присоединение Швеции из-за политических разногласий в отношении курдов.
В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все не готов поддержать членство Швеции в Альнсе. Кроме того, он использовал ссору между странами из-за сожжения Корана в Стокгольме, чтобы подкрепить свой отказ.