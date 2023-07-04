Министры призваны помочь выйти из тупика, из-за которого Швеция больше года ждала вступления в Организацию Североатлантического договора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преуменьшил шансы на значительный прорыв в переговорах на этой неделе о вступлении Швеции в НАТО на фоне ссоры из-за сожжения Корана в Стокгольме.

Выступая перед переговорами между министрами иностранных дел Турции, Швеции и Финляндии в четверг, он раскритиковал инцидент на прошлой неделе, в том числе тот факт, что шведская полиция позволила ему продолжиться, сообщает Bloomberg.

"Решительная борьба с террористическими организациями и исламофобией - это наша красная линия. Это преступления на почве ненависти, которые подпитываются враждебностью к исламу. Гораздо хуже, что это преступление на почве ненависти может быть совершено под защитой полиции", - заявил Эрдоган.

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Министры призваны помочь выйти из тупика, из-за которого Швеция больше года ждала вступления в Организацию Североатлантического договора. Их переговоры состоятся перед саммитом лидеров альянса, который состоится 11 и 12 июля.

Осквернение священной книги ислама произошло после того, как шведская полиция отказала в разрешении на проведение подобных демонстраций в последние месяцы, сославшись на соображения национальной безопасности. Но их решения были отменены судами, постановившими, что свобода слова должна иметь приоритет, если только нет непосредственной угрозы общественной безопасности. Правительство Швеции осудило сожжение Корана.

Путь Швеции в НАТО - детали

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года после вторжения России в Украину. Эрдоган быстро возражал против предложения, утверждая, что Стокгольм поддерживает группы, которые Турция классифицирует как террористов. Тем не менее, Турция позволила процессу членства продвинуться вперед и согласилась на вступление в блок в апреле своего кандидата Финляндии, несмотря на первоначальные опасения.

Для НАТО расширение на север увеличит ее присутствие в Арктике и усилит влияние в Балтийском море. Вступление Швеции особенно важно для Финляндии, чтобы обезопасить пути снабжения и усилить оборону.

На сегодняшний день 29 из 31 члена НАТО ратифицировали вступление Швеции, а Венгрия продолжает медлить с Турцией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в среду, чтобы обсудить этот вопрос.