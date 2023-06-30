Список контактных лиц ЧВК "Вагнер" в основном базируется на бойцовских клубах.

Частная военная компания "Вагнер" все еще вербует по всей России боевиков для участия в войне против Украины. Происходит это, несмотря на недавнюю неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина, которому принадлежит эта ЧВК.

Об этом пишет BBC, журналисты которого позвонили в десятки центров по вербовке наемников, находящихся в России. Отмечается, что они интересовались возможностью присоединиться к войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер" якобы по просьбе брата. Для звонков журналисты использовать российский номер.

Издание отмечает, что список контактных лиц ЧВК "Вагнер" в основном базируется на бойцовских клубах. Среди них также были школы боевых искусств и боксерские клубы.

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К примеру, в Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что там все еще вербуют людей для участия в войне. Аналогичный ответ предоставила вербовщица из Краснодара.

"Мы работаем. Если бы что-то изменилось, нам бы сказали. Но ничего такого не было", – подчеркнула она.

По нескольким номерам журналистам ответили, что новые наемники подписывают контракты именно с ЧВК "Вагнер", а не с российским Минобороны.

"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем. Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей", – заявили в спортивном клубе "Спарта", что в Волгограде.

Мятеж Пригожина: ключевые события

Вечером 23 июня владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "Марш справедливости", цель которого – остановить министра обороны России Сергея Шойгу. За ночь "вагнеровцы" дошли до Ростова и фактически взяли город под свой контроль.

За субботу, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области, а по дороге "приземлили" шесть вертолетов и самолет Ил-22.

Марш Пригожина остановился в 200 километрах от Москвы, когда тот внезапно решил развернуть колонну с военной техникой. Произошло это после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В СМИ распространялась информация, что по итогам этих переговоров Пригожин отправится в Беларусь, а "вагнеровцев" отпустят без преследования. Уже 27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в Беларусь.

При этом ряд западных СМИ пишет, что в России могли знать о том, что Пригожин готовит мятеж. Издание CNN предполагает, что часть российских элит, вероятно, желали свержения Путина.

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