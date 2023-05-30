Им обещают зарплату в 240 тысяч рублей.

Боевиков в частную военную компанию "Вагнер" вербуют через Twitter и Facebook.

Согласно исследованию, опубликованному Politico, ЧВК использовала эти две соцсети для вербовки медиков, операторов дронов и даже психологов. Объявления о вакансиях набрали почти 120 тысяч просмотров за последние десять месяцев, сообщает британская исследовательская группа Logally.

Исследователи нашли шестьдесят постов на десятках языков, в которых пользователям рекламировали ежемесячную зарплату в 240 000 рублей (2800 евро) с льготами и медицинским обслуживанием. Отмечается, что в этих постах "используется тот же язык, что и в официальных аккаунтах "Вагнера".

Видео дня

"Неясно, насколько успешными были вербовочные кампании. Тем не менее подстрекательство к насилию - и пропаганда российских нападений на Украину - почти наверняка представляют собой нарушения отдельных условий предоставления услуг Facebook и Twitter, которые запрещают такие материалы", - пишет издание.

Западный правительственный чиновник сказал журналистам, что по крайней мере два телефонных номера, упомянутых в постах в соцсетях, напрямую связаны либо с группой "Вагнера", либо с российской разведывательной службой.

Представитель Meta сказал журналистам, что удаляет контент, содержащий существенную поддержку ЧВК или посты, направленные на вербовку боевиков.

"Мы определили группу Вагнера как опасную организацию, что означает, что она не может присутствовать на наших платформах", - сказал представитель Meta.

Что известно о ЧВК "Вагнер"

Частная военная компания подконтрольна российскому предпринимателю Евгению Пригожину, также известному как "повар Путина". После начала полномасштабного вторжения РФ он лично ездил в тюрьмы и вербовал там российских заключенных.

В начале года США ввели против ЧВК санкции и признали ее транснациональной преступной организацией. Также против нее ввел санкции Европейский Союз.

В феврале сообщалось, что в Украине уже ликвидировали более 35 тысяч "вагнеровцев" из 40 тысяч.

По словам командира "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили, частной военной компании Пригожина "практически больше нет".

Вас также могут заинтересовать новости: