Известно о задержании четырех наемников.

Российская военная полиция задержала командиров частной военной компании "Вагнер" в разных частях Сирии.

Как сообщает телеканал Al-Hadath, речь о задержаниях на авиабазе Хмеймим. "Российская военная полиция арестовала 3 старших офицеров Вагнера на сирийской базе Хмеймим, когда вспыхнули события в России", - говорится в сообщении.

Также источники издания сообщили, что полиция провела обыски в 3 центрах "Вагнера" в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске. При этом российские СМИ пишут о задержании и главы отделения ЧВК в Эс-Сувейде на юге страны.

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ЧВК "Вагнер" после мятежа: последние новости

Напомним, после неудачного мятежа в России, Кремль пообещал главарю ЧВК Евгению Пригожину, что он может безнаказанно уйти в Беларусь. При этом российские СМИ пишут, что уголовное дело против Пригожина все еще не закрыто.

Путин публично заявил, что "вагнеровцы" могут подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации, "вернуться к своим семьям или уйти в Беларусь".

На днях в сети появилась информация о том, что в Беларуси уже якобы начали строить военный лагерь для наемников Пригожина, однако мониторинговые группы опровергают эти заявления.

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