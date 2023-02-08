Кемеровец провел как минимум два года "в застенках" своих же вооруженных собутыльников в оккупированном Донецке.

На войне в Украине ликвидирован заядлый украинофоб, оккупант из списков "Миротворца" Денис Скворцов. Против ВСУ уроженец Кемеровской области воевал в рядах пророссийских боевиков из террористической организации "ДНР".

О гибели оккупанта 4 февраля сообщили в сети его товарищи, пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Скорцов числился в базе "Миротворец". Сообщается, что у россиянина большой опыт убийств украинцев – в 2014 году он присоединился к бандформированию "ДНР", финансированного Москвой, и участвовал в боях на Донбассе.

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В те же годы Скворцова "загребли". Его обвинили в преступлении. Как жаловалась его подруга, кемеровец провел как минимум два года "в застенках" своих же вооруженных собутыльников.

Как Скорцова "зажмурили" на фронте – российские пропагандисты не рассказывают.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 133 190 оккупантов, "плюс" 1030 тел в течение 6 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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