Потери России в Украине неуклонно растут. За сутки уничтожено 14 танков, 28 боевых бронированных машин и артиллерийская система.

Украинские воины за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 русских захватчиков, которые пришли к нам с оружием.

Как сообщает Генштаб ВСУ, таким образом общие боевые потери русской армии по состоянию на 7 февраля ориентировочно составляют 133190 особей.

Кроме превращения обычных россиян в "хороших русских", украинские военные уничтожают еще и их технику. В частности, за минувшие сутки было уничтожено 14 танков (3245 с начала полномасштабного вторжения); 28 боевых бронированных машин (6443 единицы); 1 артиллерийская система (2232).

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Также уничтожено 3 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 5107 с начала войны) и 5 единиц специальной техники (всего - 208).

Также россияне за время их полномасштабного вторжения недосчитались 461 реактивной системы залпового огня; 227 средств противовоздушной обороны; 294 самолеты; 18 кораблей и катеров. Уничтожено также 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также за прошедшие сутки, 6 февраля, россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных ударов, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

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