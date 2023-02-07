ВСУ пресекли очередную попытку оккупантов прорвать трассу на Угледар. Кадры отработки по врагу 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Россияне регулярно пытаются штурмовать трассу в этом участке, чтобы выйти на Курахово, объясняет Бутусов.
На видео попал момент, как один из морпехов 155-й бригады россиян в отчаянии убегает от украинской артиллерии, ударившей по его танку. При этом видно, что российский военнослужащий горит.
Следующим ударом был уничтожен танк беглеца и еще несколько танков рядом. Другой выживший россиянин бежал в лесополосу.
Война новости - ситуация на фронте
В течение 6 февраля россияне вели наступления одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Вместе с тем, по мнению отдельных экспертов, российские оккупационные войска находятся в стратегической ловушке и не знают, как из нее выйти. Путин хочет то образом "зацементировать" линию разграничения. На это он не пожалеет никакой своей живой силы.
На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.
Потери России в Украине - актуальное
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 133 190 оккупантов, "плюс" 1030 тел в течение 6 февраля.
Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.
Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.
Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.