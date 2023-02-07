Россияне регулярно пытаются штурмовать трассу в этом участке, чтобы выйти на Курахово.

ВСУ пресекли очередную попытку оккупантов прорвать трассу на Угледар. Кадры отработки по врагу 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Россияне регулярно пытаются штурмовать трассу в этом участке, чтобы выйти на Курахово, объясняет Бутусов.

На видео попал момент, как один из морпехов 155-й бригады россиян в отчаянии убегает от украинской артиллерии, ударившей по его танку. При этом видно, что российский военнослужащий горит.

Видео дня

Следующим ударом был уничтожен танк беглеца и еще несколько танков рядом. Другой выживший россиянин бежал в лесополосу.

Война новости - ситуация на фронте

В течение 6 февраля россияне вели наступления одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем, по мнению отдельных экспертов, российские оккупационные войска находятся в стратегической ловушке и не знают, как из нее выйти. Путин хочет то образом "зацементировать" линию разграничения. На это он не пожалеет никакой своей живой силы.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

Потери России в Украине - актуальное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 133 190 оккупантов, "плюс" 1030 тел в течение 6 февраля.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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