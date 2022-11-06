Московский поп погиб, "выполняя пасторские обязанности".

В Украине ликвидировали одиозного священника Московской епархии Михаила Васильева.

В некрологе отмечается, что Васильев погиб в Украине во время выполнения пастырских обязанностей. Украинские воины "минуснули" московского попа утром 6 ноября.

Васильев стал особенно популярным в РФ после советов о том, как матерям погибших оккупантов легче отправлять их на гибель в Украину. В эфире одной из программ он заявил, что женщина наделена Богом способностью рожать неограниченное количество детей. По теории Васильева, россиянкам просто нужно рожать много детей, чтобы не очень тосковать по ликвидированным в Украине сыновьям.

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"Если бы женщина отказалась от средств искусственного прерывания беременности в широком спектре, то ребенок у нее будет не один. А значит ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на некоторое время", - заявил тогда ликвидированный священник.

Война России против Украины-важнейшие новости

Утром 6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что враги продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По его данным, украинские воины отбили атаки противника в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Также стало известно, что наши защитники за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, вражеский склад боеприпасов и пункт управления и еще три других важных военных объекта захватчиков.

Стоит отметить, что ВСУ с конца августа ведут контрнаступление на ряде направлений. Уже освобождена почти вся Харьковская область.

В Генштабе поделились, что по состоянию на 6 ноября на нашей территории ликвидировано 75 тыс. 930 оккупантов.

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