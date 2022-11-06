В нашей стране ликвидировали еще много вражеской бронетехники.

В Украине за минувшие сутки ликвидированы еще 490 российских оккупантов, и теперь общее число вражеских потерь составляет 75 930 человек.

В нашей стране также уничтожили еще 7 вражеских танков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Кроме того, уничтожены 10 боевых бронированных машин, 5 артсистем, 3 беспилотника и 7 единиц автомобильной техники.

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Война России против Украины - важнейшие новости

Утром 6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что враги продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По его данным, украинские воины отразили атаки противника в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Также стало известно, что наши защитники за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения живой силы противника, вражеский склад боеприпасов и пункт управления и еще три других важных военных объекта захватчиков.

Стоит отметить, что ВСУ с конца августа ведут контрнаступление на ряд направлений. Уже освобождена почти вся Харьковская область.

В Генштабе поделились, что по состоянию на 5 ноября на нашей территории ликвидированы 75 тыс. 440 оккупантов.

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