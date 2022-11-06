Поражен вражеский пункт управления, отметили в Генштабе нашей армии.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла по врагу 7 ударов, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

"Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА" - сообщает Генштаб.

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Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Украинские военные хорошо отработали по вражеским позициям в Чулановке на Херсонщине и по штабу в Басани, уничтожено много техники врага и оккупантов.

В Генштабе отмечают, что, по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей, в частности, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

"В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации, уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожено 20 единиц военной техники и ранено до 80 военнослужащих российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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6 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что враг атаковал наших защитников в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. В Генштабе добавили, что вражеские атаки были отражены.

Кроме того, стало известно, что противник продолжает вести наступательные действия на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Защитники Украины еще в конце августа начали контрнаступление и продвинулись вперед на Донбассе и в Херсонской области, а также освободили почти всю Харьковскую область.

Уже уничтожено, в частности, много вражеских пунктов управления и складов с боеприпасами.

По состоянию на 5 ноября в Украине уничтожили уже около 75 тыс. 440 оккупантов.

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