Празднование по случаю "воссоединения", согласно опубликованному указу, должно пройти 22 декабря.

Тюменская область готовится к празднованию "воссоединения России и Беларуси" в "одно государство", свидетельствует указ на сайте Информационного портала культуры Тюменской области.

Правительство якобы поручило местным властям провести мероприятия 22 декабря по случаю подписания Договора о воссоединении Беларуси и России в одно государство", заметил блогер и активист Сергей Стерненко.

"Культурные деятели Тюмени уже готовят сюрприз, который обрадует жителей государства и подчеркнет единство двух народов", - заявила директор департамента культуры Елена Майер.

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Отношения Беларуси и России

19 декабря российский президент Владимир Путин прибыл в Минск, где, в частности, провел встречу с Лукашенко тет-а-тет.

По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, среди прочего, Путин должен был склонить Лукашенко к сухопутному вторжению в Украину.

Вместе с тем западные аналитики считают, что Путину не удалось подстрекнуть Лукашенко к прямой агрессии.

Украинские военные отмечают, что угроза эскалации войны со стороны Беларуси растет. Сейчас в стране проводятся так называемые "учения", истинной целью которых является, например, сбор разведданных для нанесения новых ударов по Украине.

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