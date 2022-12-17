Подоляк подчеркнул, что прямым участием в войне Лукашенко "подпишет себе самоубийственный приговор".

Советник председателя ОП Михаил Подоляк считает, что во время визита Беларуси российский президент Владимир Путин будет подталкивать своего "партнера" Лукашенко к наступлению.

Как рассказал Подоляк в эфире национального телемарафона, на сегодня статус Путина - это не статус Путина, каким он был "вчера", "Это человек, который должен ходить и просить".

"Путин не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще надеется закончить войну на своих условиях"... Человек, слабый с точки зрения интеллектуальной способности, напрочь оторванный от реальности", - прокомментировал Подоляк.

Он добавил, что Путин хочет, чтобы Беларусь "погибла как государство с точки зрения политической".

Комментируя предстоящую встречу Путина и Лукашенко в Минске, Подоляк отметил: "Повестка дня (встречи – ред.) абсолютно банальная: максимальная поддержка Беларусью наступления в любом виде. Это могут быть и информационные кампании, и тренировочные мероприятия, или даже сухопутное вторжение".

Подоляк подчеркнул, что прямым участием в войне Лукашенко "подпишет себе самоубийственный приговор".

Официальной целью поездки Путина в Минск 19 декабря названо "обсуждение процесса реализации принятых ранее союзных программ". Впрочем, Путин проведет отдельную встречу с Лукашенко тет-а-тет.

Россия готовит новое наступление - что известно

Западные эксперты на украинские военные соглашаются, что россияне, вероятно, готовят масштабную операцию зимой. Генерал Валерий Залужный не исключает, что ВС РФ будут наступать с севера, для этого РФ тренирует 200 тысяч резервистов.

Вариант с захватом Киева отвергли в Институте изучения войны. Там подчеркнули, что за почти год боев российские силы значительно деградировали по сравнению с февралем 2022 годом (но даже и тогда захватчики не смогли прорвать оборону столицы).

В Генштабе не исключают, что Беларусь может согласиться на прямое участие в войне. Однако пока военные не видят формирования на территории республики ударной "союзной" группировки.

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